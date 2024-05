Club Brugge-leiding is aan het denken gezet: deze speler verdient een nieuw contract

"Ze weten wat ze krijgen als ze mij een nieuw contract geven." Getekend: Denis Odoi zondagavond. De rechtsachter/middenvelder is onder Nicky Hayen gerehabiliteerd en heeft bewezen dat hij allesbehalve versleten is. Dan toch maar een nieuw contract geven?

We gaan eerlijk toegeven: we hadden nooit gedacht dat Odoi het tot na zijn 35ste ging trekken als speler. Als jonge gast straalde hij iets uit van: voetbal is mijn job, maar niet mijn passie. Dat is veranderd door de jaren heen. Bij Anderlecht zat hij niet goed in zijn vel.

Criticasters de mond gesnoerd

Zijn transfer naar Fulham heeft alles veranderd. In Londen leerde hij het spel echt appreciëren en werd hij zelf geapprecieerd. Dat heeft hij nodig: voelen dat hij gewenst is. Na zijn winnende goal tegen Anderlecht was het typisch Odoi om een boodschap te versturen naar het Club-bestuur.

"Die goal deed me zoveel plezier. Niet omdat het tegen mijn ex-club was, wel omdat er eerder dit seizoen veel twijfels waren rond mij. Over mij als voetballer en mijn leeftijd. Ik ben vooral blij dat ik die mensen binnen en buiten de club hun ongelijk heb kunnen bewijzen."

Volgende week maandag wordt hij 36, maar hij wil nog doorgaan. Liefst bij Club Brugge. Daar hadden ze in december eigenlijk al de knoop doorgehakt: hij zou geen nieuw contract krijgen. Ronny Deila bleek immers maar een coole minaar van het manusje-van-alles.

Niet duur en heel belangrijk in de kleedkamer

De Noor zag hem als een wisselstuk voor als het echt nodig was. Hij viel zelfs zes keer naast de selectie. Is een speler die drie-vier posities kan spelen en bewees fysiek nog met de besten mee te kunnen niet nuttig in je kern?

Hans Vanaken brak er alvast een lans voor: "Denis is op twee vlakken belangrijk voor ons", klonk het gisteren. "Eerst en vooral is de manier waarop hij speelt ongelofelijk. Denis geeft zich altijd voor de volle 100% voor de ploeg."

"En daarbuiten is hij echt een leidersfiguur in de kleedkamer. Denis is iemand die veel praat en de jonge gasten motiveert. Hij is cruciaal en bewees nu nogmaals wat hij kan betekenen voor ons."

Als je kapitein en boegbeeld zoiets zegt, luister je misschien best. Hij zal ook niet de grootste kost vertegenwoordigen. Naar verluidt zou hij nu zo'n half miljoen per jaar verdienen, maar hij is bereid in te leveren.

Want noch Amuzu, noch Angulo maakte iets klaar tegen hem: "We hebben onze snelste spelers tegen een 36-jarige gezet, maar daar haalden we niets uit", zei Brian Riemer. Toch stof tot nadenken allemaal voor Bob Madou en zijn staf...