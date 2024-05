Gaat Vanhaezebrouck net als Klopp liedje maken voor zijn opvolger? Hij laat zich uit over het afscheid

Jürgen Klopp stopt als coach van Liverpool. Hij gaf een mooie afscheidsspeech voor de supporters na de laatste wedstrijd en deed daar ook meteen van zich spreken met een geniale move voor zijn opvolger.

"Ik heb de voorbije weken te veel aandacht gekregen. Verandering is goed. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar met de juiste ingesteldheid komt alles goed", aldus Jürgen Klopp in zijn analyse op Anfield Road.

"De basis is er. De ploeg is, er is een nieuwe coach." Waarop Klopp een liedje begon te zingen voor zijn opvolger: "Arne Slot, la la la la" - het hele stadion ging mee in de zaak en zo begonnen duizenden mensen te zingen.

© photonews

Klopp die een liedje uitvindt voor zijn opvolger: prachtig, toch? Waarop Filip Joos bij Extra Time probeerde Hein Vanhaezebrouck te kietelen: "Heb je al iets voorbereid voor Wouter Vrancken?" Vrancken neemt meer dan waarschijnlijk over van Vanhaezebrouck bij KAA Gent.

Hein Vanhaezebrouck gaat er eens over nadenken

"Ik ga eens nadenken", aldus de coach van Gent. "Wou-ter Vranc-ken bekt natuurlijk een beetje minder goed. Het is een beetje vervelend dat er nog een belangrijke match is op verplaatsing, waardoor er geen afscheid kan zijn."

"Er zal wel iets van afscheid zijn voor het thuispubliek, maar het is toch anders dan een laatste match in eigen huis. Nu zullen er in Genk zo'n 600 man zijn en op Cercle Brugge misschien wat meer, maar in eigen huis met 15.000 man is dat anders."