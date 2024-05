Vanaken domineerde het middenveld van Anderlecht: "Hij heeft het niveau voor op het EK een rol te spelen"

Zoals we zelf gisteren al schreven: Hans Vanaken was tegen Anderlecht weer op topniveau. De middenvelder verliest gewoon geen bal en neemt altijd de juiste beslissingen. Ook ex-bondscoach René Vandereycken was het daarmee eens.

Al had hij eerst en vooral een pluim voor Nicky Hayen aangezien die koos voor vier centrale middenvelders. "In mijn ogen paste hij zich net heel goed aan, door een middenvelder meer in de ploeg te brengen", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Het jongere middenveld van Anderlecht, dat het van techniek en speelsheid moet hebben, bleek niet opgewassen tegen het meer ervaren, strijdvaardige middenveld van Club Brugge. Met Vetlesen en Nielsen die vooruit verdedigen en loopvermogen hebben."

Maar vooral Vanaken bleek gewoon ongrijpbaar. "Hij voelde intuïtief aan waar hij moest komen in dat nieuwe middenveld, tussen de lijnen. Zijn belang zat hem in de rust die hij uitstraalde."

"Altijd aanspeelbaar, zelden de bal verliezend, waardoor er steeds weer verderzetting van de actie was: hij was het rust­punt dat Anderlecht niet had."

Ook wij zeiden al dat hij het niveau heeft voor de Duivels, maar dat Tedesco hem waarschijnlijk niet zal meenemen. "Ik ga niet zeggen dat Domenico Tedesco hem moet mee­nemen naar het EK. Ik ben er wel van overtuigd dat hij het niveau haalt om ook op een EK zijn rol te spelen."