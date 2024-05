Stad Brugge heeft al moment voor titelviering Club Brugge vastgelegd

In Brugge maakt men zich op voor een groot titelfeest. Burgemeester Dirk De fauw laat alles in gereedheid brengen.

Niemand in Brugge had Club Brugge voor de start van de play-offs nog een kans gegeven om de landstitel te pakken. Maar kijk, een punt op slotspeeldag van de Champions’ Play-offs tegen Cercle is voldoende voor een nieuwe triomf.

Ook burgemeester Dirk De fauw had er eigenlijk geen rekening mee gehouden na de reguliere competitie, al is het ook nog niet helemaal zover.

“We kennen het verhaal van het vel en de beer, maar het is logisch dat we in deze omstandigheden toch voorbereidingen moeten treffen voor een titelfeest. Als dat er komt, dan zal dat op maandag 27 mei zijn, daags na de beslissende wedstrijd”, zegt de burgemeester aan Het Nieuwsblad.

Draaiboek

Volgens De fauw is dat zo afgesproken met Club Brugge. Omdat de spelers na het einde van het seizoen op vakantie gaan en het titelfeest later zou ingepland worden is de kans groot dat heel wat spelers al op reis zouden zijn.

De eigenlijke viering zou om 18 uur plaatsvinden, de huldiging van de spelers wellicht al om 16 uur. Het is niet de eerste keer dat Club Brugge kampioen speelt, de stadsdiensten hebben dan ook een draaiboek klaar om snel te schakelen.