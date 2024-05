Kortrijk-coach Freyr Alexandersson komt met eerste blessure-updates en strooit met lof voor twee invallers

KV Kortrijk kon de heenwedstrijd tegen Lommel SK met 0-1 winnen. De Kerels kunnen het zondag in eigen huis afmaken en zich verzekeren van nog een jaar in 1A.

Een strafschopdoelpunt van Kadri maakte het verschil in de heenwedstrijd. Daardoor mag Kortrijk zondag een voorsprong in eigen huis verdedigen.

De Kerels speelden wel twee belangrijke spelers kwijt. Het blijft afwachten of zij kunnen meespelen in de terugwedstrijd. Dion De Neve kwam na de rust het veld niet meer op terwijl Kadri na 50 minuten geblesseerd van het veld moest.

"Dion heeft het moeilijk", begint coach Freyr Alexandersson. "Hij had een goede eerste helft, maar hij is twijfelachtig voor volgende wedstrijd.

"Over Kadri weet ik nog niet veel. Ik denk dat hij het wel zal halen, maar dat moeten we nog bekijken verder in de week."

Alexandersson voerde wel enkele goede wissels door waar hij ook heel tevreden over was. "Mouna (El-Idrissy) is de laatste weken goed aan het bijleren. Wat een strijder, hij kwam met veel energie en passie op het veld. Ik was echt blij met zijn defensieve prestatie."

"Massimo is Massimo. Hij is een loyale strijder en brengt altijd wel iets extra in het spel. Ik ben extreem gelukkig met beide spelers", besluit de coach.