Sweet Caroline weerklinkt! OHL verzekert zich van redding in minuut 93, KVM toch weer naar Europe Play-offs

Zelden een Derby aan de Dijle met zoveel spanning. Kon OHL zich redden, kon KV Mechelen voor het eerst in zijn bestaan naar Play-off 1? De voorwaarde aan beide zijden was alvast dat er zondagavond gewonnen werd. Toch bleef het lang 0-0, tot Nsingi de held van OHL werd.

Veel sfeer en veel inzet aan Den Dreef, dat kon ook verwacht worden in een match waarin beide teams moesten winnen. Dat resulteerde in een potige eerste helft, zonder dat de creativiteit gevonden werd in het aanvallende compartiment. Als er dan toch zo'n moment was, dan kwam het wel van Leuvense kant.

Pech voor Maziz

Thorsteinsson zwiepte in het derde kwartier van op links een prima voorzet voor doel. Maziz kopte tegen de paal. Dat was het enige hoogtepunt uit de felbevochten eerste periode. Met die 0-0 zat OHL aan de rust virtueel in de play-downs en KVM in de Europe Play-offs.

© photonews

Langs beide kanten nog aardig wat werk aan de winkel dus. Pflücke vond terecht dat Mechelen wel wat meer ondernemingsdrang mocht tonen. Leysen verwerkte het schot correct, dit was veel beter dan zijn tussenkomsten in Brugge.

Ook Hairemans en Slimani vonden even de ruimte. Die eerste leverde een haarfijne voorzet op, Slimani kopte de kans op zijn eerste treffer rakelings naast. Die brilscore bleef maar op het bord en dus was het stilaan voor beide coaches hopen op een late flits van een invaller.

OHL scoort wél, Mechelen niet

De slotminuten werden haast gespeeld zonder te verdedigen. KV Mechelen kreeg het doelpunt niet gemaakt, OHL wél. Nsingi knalde de Leuvenaars in minuut 93 naar de redding. Ze verwijzen Charleroi naar de play-downs. KV Mechelen moet ondanks een waanzinnige reeks onder Hasi naar de Europe Play-offs.