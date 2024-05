Patrick Goots weet wat Antwerp deze zomer gaat doen: "Ik heb het al in het snuitje"

Antwerp sleept zich naar het einde van de competitie. Deze zomer zal er een volledige heropbouw moeten gebeuren. Een nieuwe coach, een nieuwe spelersgroep en mogelijk zelfs een nieuw sportief directeur. Patrick Goots liet er zijn licht over schijnen.

Goots kent de werking van The Great Old. In eerste instantie hebben ze een nieuwe coach nodig en daarvoor staat Jonas De Roeck bovenaan het lijstje. En dat verrast Goots wel.

"Met alle respect voor Jonas, maar ik had nooit gedacht dat hij, na zijn ontslag bij Westerlo, nu een kandidaat kon zijn op de Bosuil. Dat lijkt mij een zéér grote stap om nu te zetten", uit hij zijn twijfels in GvA.

“Ik had eerder gedacht dat Antwerp na Van Bommels vertrek bij een gevestigde waarde, genre Besnik Hasi of Hein Vanhaezebrouck, zou aankloppen. Dat De Roeck een concrete optie, zegt iets over de weg die de club wil inslaan.”

Die weg is die van de tering naar de nering zetten. De zotte bedragen zullen niet meer rollen op de Bosuil. “Zowel sportief als budgettair zal het allemaal wat minder zijn", verwacht de analist.

"Ik heb al in het snuitje dat we geen transfers als Toby Alderweireld, Calvin Stengs of Vincent Janssen hoeven te verwachten. De vraag is ook wat er met de Nederlandse connectie, en bij uitbreiding Marc Overmars, zal gebeuren. Die onzekerheid houdt de Antwerp-fan volop bezig."