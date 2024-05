Jacky Mathijssen over Club Brugge: "Het is een pure schande"

Club Brugge won zondag de topper bij RSC Anderlecht. De grote domper echter was dat Nicky Hayen uitgesloten werd.

Nicky Hayen kreeg tien minuten voor het einde van de wedstrijd op RSC Anderlecht twee keer geel. Daardoor mist de trainer van Club Brugge de titelwedstrijd tegen Cercle.

“Een ronduit schandalige beslissing van de scheidsrechter. Wat hem bezielde om die eerste gele kaart te geven? Geen idee”, zegt analist Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg.

Mathijssen denkt te weten waarom die eerste kaart getrokken werd. “Misschien voelde de vierde ref zich bedreigd. Maar dat hij dan ook nog een tweede gele kaart trekt? Onbegrijpelijk.”

De analist zegt Hayen een beetje te kennen en gelooft niet dat hij gemene zaken gezegd zal hebben. Dat liet ook assistent Michiel Jonckheere al weten.

Vergelijking met Eric Gerets

“Hij gaat alleen maar gezegd hebben dat hij een bepaalde fase anders gezien heeft. Meer niet. Als je dat als scheidsrechter geen plaats kan geven, dan ben je zelf niet op je plaats op dat niveau”, is de harde conclusie van Mathijssen.

Het is alvast niet leuk voor Hayen en Club Brugge. “Het is een pure schande dat hij nu de kans ontzegd wordt om te coachen in wat wellicht het hoogtepunt wordt van zijn carrière.”

Mathijssen verwijst echter naar Eric Gerets, die in 1997 met Lierse kampioen speelde op Sclessin toen hij ook geschorst in de tribune zat. “Ik gun Nicky Hayen volgende week dan ook zijn Gerets-moment”, besluit Mathijssen.