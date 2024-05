Club Brugge op een zucht van de titel, maar hoe kunnen Anderlecht of Union het nog regelen?

Nog één speeldag en dan weten we wie de titel weet te pakken, wie tweede wordt en wie de derde plaats pakt. Er liggen nog veel scenario's op tafel, maar Club Brugge heeft op dit moment natuurlijk de beste papieren.

Club Brugge heeft momenteel 49 punten, Union SG en Anderlecht tellen er 46. Bij een gelijke stand in de punten heeft Union het voordeel op Club Brugge en Anderlecht, terwijl Anderlecht het voordeel heeft op Club Brugge.

Blauw-zwart heeft dus wel nog een puntje nodig om helemaal zeker te zijn van de titel. Daarvoor moeten ze dus niet verliezen van Cercle Brugge in de Brugse derby. Altijd pittig en bij deductie dus ook nooit echt makkelijk.

Club Brugge de beste papieren, maar ...

Union SG van zijn kant weet wat het moet doen. Het moet zelf sowieso winnen van KRC Genk en dus ook hopen dat Club Brugge verliest in de Brugse derby. Voor RSC Anderlecht wordt het zelfs nóg lastiger om de eindprijs te pakken.

Als zij nog willen kampioen spelen, dan moeten ze zelf winnen in Antwerp, moet Club Brugge verliezen van Cercle Brugge én bovendien mag Union SG dus ook niet winnen van KRC Genk. Enkel dan is er nog een titel mogelijk voor paars-wit.

