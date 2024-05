"Noa Lang zal eeuwig in de marge blijven voetballen" en "Jaren op de bank bij topclub"

Noa Lang was een van de lichtpuntjes bij Club Brugge afgelopen seizoen. En dat leverde hem uiteindelijk een transfer richting PSV op.

“Noa Lang stond te zwelgen in een competitie die in heel Europa eigenlijk door niemand meer serieus wordt genomen”, was Nico Dijkshoorn dit voorjaar erg kritisch in Het Nieuwsblad.

“Hij zal eeuwig in de marge blijven voetballen en als hij al door een grote club gekocht wordt, dan wordt het jarenlang op de bank zitten.”

“En maandelijks aan een bevriende journalist uitleggen waarom hij een juweel is en dat hij alleen nog maar hoeft te worden opgepoetst door de juiste trainer.”

Kunstrijder zonder ijs

“Noa Lang is een kunstrijder zonder ijs. Rondjes draaien, gek doen met de handjes, alle kanten op bewegen. Misschien wil hij graag gecomponeerde muziek in het stadion bij zijn acties.”

“En na afloop is er zelfs geen jury nodig, want hij zou zelf de vijf bordjes omhooghouden voor een perfecte score.”