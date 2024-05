Eleven/DAZN en telecombedrijven halen slag thuis voor rechtbank: "Bijna 100 sites offline gehaald die illegaal beelden JPL verspreiden"

Eleven/DAZN heeft zijn gelijk gehaald voor de rechtbank. Een 100-tal sites die illegaal voetbalmatchen aanboden, zijn offline gehaald. "Voor de eerste keer in België heeft een grootschalige actie geleid tot de sluiting van bijna 100 sites die illegaal content verspreidden", klinkt het.

Zaterdag 18 mei 2024 betekende een keerpunt in de strijd tegen contentpiraterij in België. Na een rechtszaak aangespannen door Eleven/DAZN, heeft de Brusselse rechtbank de onmiddellijke sluiting bevolen van bijna 100 sites die illegale content uitzonden - voornamelijk van de Jupiler Pro League.

Telecombedrijven hebben gehoor gegeven aan het bevel van de rechtbank. Contentpiraterij en illegaal contentgebruik zijn de afgelopen jaren gemeengoed geworden. Cijfers uit analyses van het AAPA, de Audiovisual Anti-Piracy Alliance, tonen aan dat bijna 6% van de Belgen regelmatig illegale content consumeert (tegenover een Europees gemiddelde van 4,5%). In de leeftijdsgroep 16-24 jaar loopt dit cijfer zelfs op tot 20%.

Dit groeiende fenomeen wordt een ware plaag voor de hele Belgische economie en vormt een groot risico voor de entertainment-, cultuur- en sportsector in het bijzonder. Vele banen (direct en indirect) lopen gevaar.

De Europese en Belgische autoriteiten zijn zich bewust van de dringende noodzaak om dit probleem aan te pakken en structurele beschermings- en repressiemechanismen op te zetten.

De actie van afgelopen zaterdag is de eerste van vele die nog komen gaan.

Massimo D'Amario, Managing Director van ElevenDAZN België: “De samenwerking tussen de verschillende spelers op de markt - ElevenDAZN, Proximus, Telenet, Orange, VOO en de Pro League - is bedoeld om een sterk signaal af te geven aan illegale platformen, consumenten en politici."

"Deze eerste actie is het begin van de concrete strijd tegen piraterij en illegale consumptie van content. Het is hoog tijd dat we ons bewust worden van de negatieve impact van dit fenomeen en dat we de toegang tot illegale content een halt toeroepen.”

Lorin Parys, CEO Pro League: “Zoals vermeld in het Sociaal Contract dat we onlangs hebben voorgesteld, zijn de inkomsten uit uitzendrechten een van de fundamentele pijlers van het Belgische voetbal, die zowel amateur- als profclubs ondersteunen."

"Bijna een half miljoen Belgen consumeren illegale content. Dit heeft een direct en schadelijk effect op het hele ecosysteem (sportorganisaties, houders van rechten en makers van content). De geraamde jaarlijkse verliezen door de illegale verspreiding en uitzending van voetbal bedragen 134 miljoen euro, waar bovenop nog een tekort van bijna 24 miljoen euro aan btw-inkomsten voor de overheid en de burgers komt."

"De ontwikkeling van een sterke en actieve begeleiding is nu meer dan ooit noodzakelijk. In samenwerking met rechthebbenden en alle betrokken partijen moeten we ons verenigen in de intensieve strijd tegen contentpiraterij.”