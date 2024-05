Rode Duivel op weg naar... Liverpool: wel op één voorwaarde

Terwijl het seizoen bijna voorbij is en het EK binnen een maand van start gaat, zullen verschillende spelers een bewogen zomer beleven en de geruchtenmolen van de zomerse transfermarkt voeden.

Aan de kant van Johan Bakayoko wordt verwacht dat hij PSV definitief zal verlaten, nadat hij al maandenlang in verband wordt gebracht met een vertrek. Volgens diverse media zou de Nederlandse club de speler laten gaan voor een bedrag rond de 50 miljoen euro.

De laatste geruchten melden interesse van Arsenal en ook van Liverpool. De Reds, waarvan de nieuwe trainer Arne Slot zojuist is benoemd, tonen interesse in het profiel van de Belg. De nieuwe hoofdcoach sprak zich ook al positief over hem uit.

Ook in de Bundesliga lijkt er sprake te zijn van interesse, met Borussia Dortmund en RB Leipzig in polepositie om de Rode Duivel te verwelkomen, aldus Sacha Tavolieri.

Sacha Tavolieri voegt eraan toe dat een komst van Bakayoko naar Anfield Road alleen mogelijk is onder één voorwaarde: Mo Salah moet de club verlaten.

??? EXCL. Johan Bakayoko considered as one of the names on the table of Liverpool FC for this summer !

Bakayoko’s name has been validated by Barry Hunter and Arne Slot.



? #LFC like the player since March 2023.



? Belgian Red Devils wants in priority join a club which plays… pic.twitter.com/InRoq4Pauo