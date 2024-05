Peter Vandenbempt beschrijft het gevoel van de fans van Anderlecht

RSC Anderlecht heeft een stevige kans laten liggen tegen Club Brugge. Met een overwinning stond het op een zucht van de landstitel.

RSC Anderlecht slaagde er zondag niet in om Club Brugge ook maar enigszins in gevaar te brengen. Een stilstaande fase besliste uiteindelijk over deze wedstrijd.

De titeldromen mag paarswit volgens analist Peter Vandenbempt helemaal opbergen, want volgende zondag zal Club Brugge zich dat niet meer laten afnemen.

“Dat zal ongetwijfeld nog lang nazinderen bij de club en bij de fans. Als je er de hele week naartoe hebt geleefd, alles hebt opgebouwd, al deden ze bij de club nog hard hun best om dat allemaal af te houden”, klinkt het bij Sporza.

Derde plaats voor Anderlecht

Geen prijs dus, opnieuw. “Het is toch een beetje zoals in de bekerfinale tegen Gent 2 jaar geleden, toen ze er ook dichtbij gingen zijn en toen ook niet thuis gaven.”

Al speelt Anderlecht veel meer kwijt dan enkel de titel. “Zelfs geen tweede plaats en geen uitzicht via de voorronde op de Champions League en die miljoenen.”

Vooral dat laatste zou Anderlecht een stevige stap vooruit geholpen hebben. Het gevoel is uiteindelijk enorm dubbel. “Ik denk dat Anderlecht voor het seizoen wel getekend zou hebben voor een derde plaats, nu gaat het toch een kolossale kater opleveren.”