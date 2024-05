Vanhaezebrouck en Verheyen fileren Anderlecht: "Dat is dramatisch"

RSC Anderlecht kon kampioen worden, maar verloor uiteindelijk met 0-1 in eigen huis tegen Club Brugge. De analisten zagen met lede ogen aan hoe paars-wit voor de dag kwam in het Lotto Park in een zeer belangrijk duel.

"Een beetje verlamming in wedstrijden waarin het echt moet gebeuren, dat is wel een gekend fenomeen", aldus Gert Verheyen in Extra Time. "Dat is niet zo verwonderlijk, maar normaal gezien raak je daar na een kwartier wel over."

"Maar dat lukte nu niet. En daarna vond ik het toch een beetje machteloosheid wat Anderlecht liet zien." Hein Vanhaezebrouck pikte meteen in: "De vraag is ook hoe je naar zo'n match toeleeft. Als je vooraf zegt dat het dé match is, dan wordt alles anders. Het werd opgeklopt."

© photonews

"Het is nochtans een gewone wedstrijd. We hebben één keer een titelmatch gespeeld met Gent, toen zat ik samen met mijn pyschologen samen en de opdracht was niets speciaals te doen en te focussen op het alledaagse."

Anderlecht en druk? Dat gaat niet samen

"Als iedereen zijn taken uitvoert, dan komt dat goed. Maar het zat in de hoofden van de spelers van Anderlecht", vond de coach van Gent. En ook over het druk zetten van paars-wit had de oefenmeester van de Buffalo's nog wel iets te vertellen.

"Anderlecht en druk, dat gaat niet samen. Ze drukken met vier man tegen zes man en de keeper, dan kan je geen druk zetten. Niemand kan dat met vier tegen zeven en dan komt Club Brugge er los door en ben je vier spelers kwijt. Het is dramatisch."