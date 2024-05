'Jack, je bent vannacht weer dronken geweest'! - Titelfeestje City loopt uit de hand

De spelers van Manchester City zijn er intussen wel aan gewend dat ze mogen feesten na het seizoen. Na het behalen van de titel trok de spelersgroep met entourage richting de nachtclub. En daar liep het toch wel uit de hand.

Derde doelman Scott Carson werd door de beveiliging uit de club gezet. "Hij raakte verwikkeld in een ruzie met een andere feestvierder." En dat werd natuurlijk opgepikt door de Britse pers die voor de deur stonden te wachten.

Rond vier uur 's nachts werd Scott Carson, de 38-jarige reservekeeper van de Citizens, door de beveiliging de club uitgezet. Volgens de Daily Mail "raakte hij betrokken bij een conflict met een andere feestganger."

Sinds zijn komst in de zomer van 2019 heeft Carson slechts 107 minuten voor City gespeeld. Zijn rol als derde doelman is voornamelijk om jongere spelers te begeleiden en een positieve sfeer in de kleedkamer te bevorderen.

"Mensen realiseren zich misschien niet hoe belangrijk hij is, maar hij is een echte leider. Hij zegt wat hij denkt en brengt veel ervaring mee van grote clubs. Iedereen heeft veel respect voor hem," zei Guardiola eerder over Carson.

Een uur later het tijd voor Jack Grealish om de show te stelen. De international staat ervoor bekend dat hij af en toe alle remmen kan losgooien. En wat is een betere gelegenheid dan de titelviering moet hij gedacht hebben.

Hij moest duidelijk dronken uit de club geholpen worden, maar deed dat wel met de grote glimlach op zijn gezicht. De aanvaller deelde ook een filmpje vanuit de zaal, terwijl zijn teamgenoten zongen en dansten op de hit ‘Don’t You Want Me’ van Human League.