Silvio Proto zegt welke speler van Anderlecht in de fout ging bij doelpunt van Odoi

RSC Anderlecht verloor zondag de topper van Club Brugge. Denis Odoi scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Het doet bij Silvio Proto nog altijd pijn om RSC Anderlecht te zien verliezen. Zeker als je ziet welke wedstrijd ze zondag tegen Club Brugge speelden.

“De Anderlecht-spelers waren als lammetjes tegen Club Brugge”, vertelt de oud-doelman bij Sudinfo. “Je kan een slechte dag hebben, maar als het op impact en goesting aankomt, moet je er staan. Dat was niet het geval. Ze zijn mentaal zwak.”

Voor Proto liep er van alles fout, ook in de tactische aanpak, want Dreyer raakte geen bal. Verschaeren op het middenveld, dat was volgens de analist geen goede keuze. Leoni bracht het nodige enthousiasme, volgens Proto had hij in de basis moeten staan.

C4 voor Brian Riemer

Ook over het tegendoelpunt van Club Brugge is Proto duidelijk over wie in de fout ging bij RSC Anderlecht. “Zeno Debast. Hij scoort elke wedstrijd wel een fout.”

Volgens Proto hoopte Anderlecht op een foutje van Club Brugge, maar dat kwam er niet. Er moet dan ook ingegrepen worden.

“Als ik de voorzitter van Anderlecht was, krijgt Riemer vandaag zijn C4. Tegen Brugge speelde paarswit voor een punt, dat is schandalig. Voor een topmatch begint moet je woede in je gezicht tonen. Maar we hebben ze zien lachen en glimlachen voor de wedstrijd en dat klopt niet.”