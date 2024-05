Lommel-coach Steve Bould merkt op dat zijn ploeg iets ondervonden heeft na de wedstrijd tegen Kortrijk

Lommel SK heeft zondagavond met 0-1 verloren van KV Kortrijk. Zo moeten de Limburgers op Kortrijk nog alles op alles zetten.

Lommel had veel balbezit tijdens de wedstrijd. Ook aan kansen ontbrak het hen niet, wel eerder aan efficiëntie, al had Kortrijk evengoed 0-2 kunnen maken.

"We hadden kansen ja, maar zij ook", beseft Lommel-coach Steve Bould. "We hebben als ploeg gerealiseerd dat de volgende stap fysiek veel meer van ons vereist."

"Ze speelden veel sneller en met meer kracht dan wat we normaal gewoon zijn. We kunnen nog veel leren, maar het was volgens mij wel een leuke wedstrijd om naar te kijken."

"In het laatste kwartier kregen we drie geweldige kansen. We hadden de doelman wel wat meer op proef mogen stellen, maar ik ben blij met de prestatie. We maken nog steeds kans", gaat Bould verder.

Een strafschopdoelpunt van Kadri maakte het verschil. Eerst gaf Visser nog geen penalty, maar na een VAR-interventie kwam die er wel. Bould was heel eerlijk over die fase.

"Het was een penalty volgens mij. Ik heb het niet herbekeken, maar toen ik het de eerste keer zag wist ik al genoeg. Geen VAR hebben heeft ons heel het seizoen pijn gedaan. Nu we het wel hebben heeft het ons niet geholpen tegen Kortrijk."