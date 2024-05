Ritchie De Laet valt geblesseerd uit: speler in tranen, supporters en spelers steken hem hart onder de riem

Antwerp ging met 1-0 onderuit op het veld van Racing Genk, maar vooral het beeld van de onfortuinlijke Ritchie De Laet bleef hangen na de wedstrijd.

Halfweg de tweede helft springt Ritchie De Laet in de lucht en gaat bij het neerkomen door zijn knie. Het ziet er onmiddellijk ernstig uit, het Rode Kruis is er snel bij en wat later wordt de Antwerp-speler van het veld geholpen.

Hij trekt het shirt over het hoofd en moet getroost worden door zijn ploegmaats. De supporters in het uitvak scanderen zijn naam. De Laet gaat ontroostbaar richting kleedkamer.

Na afloop van de partij komt hij met een brace rond de knie de supporters groeten. Die scanderen 'Merci Ritchie'. De speler is zichtbaar aangedaan, hij zal zich zijn afscheid wel anders hebben voorgesteld.

We hopen mee dat de blessure alsnog meevalt en dat De Laet volgende week een onvergetelijk afscheid krijgt in de laatste thuismatch van Antwerp.