Van Bommel kan Antwerp niet opnieuw naar Europa leiden en reageert

Antwerp kent een teleurstellend seizoenseinde. Na de verloren bekerfinale is de club na de nederlaag tegen Genk veroordeeld tot de zesde plaats en dus is er volgend jaar geen Europees voetbal.

"We verliezen weer, maar ik denk dat we de eerste helft een goede wedstrijd gespeeld hebben zonder dat wij de vrije man konden vinden. De tweede helft lukte dat wel, de intensiteit, het druk zetten, de manier van voetballen vond ik heel erg goed", analyseerde Mark Van Bommel.

De Nederlander vond dat zijn team zeker een gelijkspel verdiende op het veld van Genk. Er waren immers meer dan voldoende kansen om te scoren, maar een sterke Maarten Vandevoordt stond telkens in de weg.

"Ik heb ze geteld, ik ben voorzichtig, maar volgens mij stonden we drie keer één op één met de keeper. Maarten keepte een fantastische wedstrijd. Alles bij elkaar hadden we 8 of 9 kansen in één helft op Genk. Dan heb je wel meer verdiend dan 1-0 op een counterdoelpunt."

Geen Europees voetbal voor Antwerp

En zo moet Antwerp het na de Champions League dit seizoen volgend seizoen stellen zonder Europees avontuur. "Voor de club is het natuurlijk niet goed om geen Europees voetbal te hebben, de spelers willen Europees voetbal spelen en voor de club en de ervaring is het goed."

"Het is jammer dat het volgend jaar niet zo zal zijn. Het is een beetje inherent aan het succes van vorig jaar dat dit niet elk jaar zo kan zijn. Vorig jaar was een uniek jaar. Met de bekerwinst hadden we ons kunnen verzekeren van Europees voetbal, de afsluiting is niet goed."