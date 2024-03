Cercle Brugge wint makkelijk van zwak RWDM en verzekert zich van de Champions' Play-offs

Cercle Brugge heeft zonder problemen gewonnen van RWDM. Dankzij de resultaten in de andere wedstrijden duikt Cercle ook de top zes in.

Als Cercle Brugge zich nog wilde verzekeren van de Champions’ Play-offs, dan won het best tegen hekkensluiter RWDM. Miron Muslic kon opnieuw rekenen op Van der Bruggen, die terugkeerde uit schorsing.

Dat de honger groot was bij Cercle om te winnen, was meteen duidelijk. Minda kon na vier minuten makkelijk de zestien inlopen na kinderlijk verdedigen van RWDM. Hij legde terug tot bij Denkey, die zijn 23ste goal van het seizoen maakte.

RWDM bleef cadeautjes uitdelen, na twintig minuten gaf Dwomoh knullig een hoekschop weg. Lemaréchal trapte te laag, maar Utkus kon er toch nog zijn voet tegen zetten en er 2-0 van maken.

Cercle naar de Champions' Play-offs

Cercle controleerde daarna, maar verloor wel Lemaréchal en Nazinho met een blessure in de eerste helft. Na de rust deed Cercle er snel een derde goal bij, Minda trapte van dichtbij de 3-0.

Daarna was het zoeken naar de 4-0 en Thibo Somers maakte die ook zo'n vijf minuten voor tijd. Het feest barstte los in Jan Breydel, want in de andere wedstrijden. Dankzij de nederlaag van KV Mechelen en het gelijkspel Racing Genk mag Cercle ook naar de top zes.