Club Brugge diende beslissing uit te stellen over Hayen, maar... is die niet al gemaakt door de coach zelf?

Nicky Hayen zal de beslissende match van Club Brugge vanop de tribune moeten volgen. Zijn coaching staf moet de honneurs waarnemen tegen stadsgenoot Cercle. Ongeacht de afloop gaat hij in de dagen erna samen zitten met het bestuur. Een beslissing dringt zich immers op.

Het Club-bestuur zit in een positie waar ze niet veel keuze hebben. Ze waren de zoektocht naar een nieuwe coach al gestart, maar hun trainer ad interim - tot een paar maand geleden beloftentrainer - lijkt hen héél onverwacht naar de titel te zullen loodsen.

Moet Club nog verder zoeken? Dat kan bijna niet. Kan je een coach die één van de meest desastreuze seizoenen in een paar maanden tijd recht trok aan de deur zetten of terugzetten naar de beloften? Dat laatste is zelfs niet meer aan de orde, want dat wil Hayen zelf niet meer.

De 43-jarige coach heeft altijd de ambitie gehad om een A-ploeg te trainen. Hij heeft een paar tegenslagen gehad in zijn carrière, maar maakt nu grote indruk met zijn tactische keuzes. In quasi elke match tijdens deze play-offs zette hij de tegenstander schaakmat.

Club dacht na speeldag 8 eens te gaan samenzitten met Hayen om de toekomst te bespreken, maar gezien de omstandigheden is dat uitgesteld tot na speeldag 10. Hayen maakt nu grote kans om volgend seizoen ook coach te zijn van Club.

De achterban zou het alvast niet pikken indien hij na zo'n remonte en de titel opzij geschoven zou worden. Hayen lijkt ook in de nieuwe structuur van blauw-zwart te passen. Er is telkens overleg met het bestuur, maar hij neemt nog altijd de sportieve beslissingen. Allemaal elementen die in zijn voordeel spreken.