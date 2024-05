Zijn we opnieuw een groot talent kwijt voor de Rode Duivels?

Binnenkort begint het EK voetbal in Duitsland alweer. Terwijl de Europese landen zich daarop zullen voorbereiden, gaan er ook elders in de wereld nog interlands worden afgewerkt. En dus is het uitkijken naar diverse selecties. Raken we opnieuw een talent kwijt?

Alexander Blessin bond in maart de kat de bal al aan, bij de vorige selectie van Domenico Tedesco. Hij gaf toen aan dat Charles Vanhoutte en Alessio Castro-Montes erbij moesten zijn, maar ook Noah Sadiki een selectie verdiende. En de trainer van de Brusselaars kwam toen al met een waarschuwing voor de voetbalbond. "Met Noah Sadiki hebben we nog een andere zeer getalenteerde speler”, klonk het in Het Nieuwsblad. “Hopelijk realiseren ze zich bij de voetbalbond dat hij twee nationaliteiten heeft. Noah is een goeie gast.” “De Duivels hebben veel goede middenvelders, maar ik zeg het: hij heeft twee nationaliteiten, dus ze moeten nu misschien even niet denken aan de huidige weelde op het middenveld. Het zou zonde zijn mocht hij niet voor België kiezen.” Selectie voor Congo is binnen Ondertussen speelde de jonge Brusselaar al eens voor Congo U20, nu is hij opgenomen in de selectie voor de A-kern van Congo. Ook onder meer Théo Bongonda, Joris en Edo Kayembe en Rocky Bushiri zijn opgeroepen. Ze zitten allemaal in de selectie voor de matchen van de A-ploeg tegen Senegal en Togo. Als Tedesco van hem een Rode Duivel wil maken, dan zal hij zeer snel moeten schakelen. Anders verliezen we andermaal een groeibriljant.