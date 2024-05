Einde seizoen voor sterkhouder: nieuwe domper voor RSC Anderlecht en Brian Riemer

RSC Anderlecht verloor in eigen huis van Club Brugge. Nu is er nog een extra domper op de feestvreugd gekomen. En moeten ook de Rode Duivels zich stilaan toch een beetje zorgen gaan maken over Jan Vertonghen, absolute sterkhouder achterin.

Aanvoerder Jan Vertonghen liep tegen Union SG twee weken geleden net voor het halfuur bij een sprint een liesblessure op. De recordinternational kermde het uit en moest verzorging hebben, maar probeerde daarna alsnog verder te spelen. Een vijftal minuten later moest hij alsnog naar de bank. Hij kon niet meer verder en dus was het aan Riemer om een vervanger in de wei te sturen. Jan Vertonghen zelf zag er bij zijn wissel bezorgd en allerminst gelukkig uit. © photonews Behoudens een mirakel zal Anderlecht het ook in z’n laatste competitiewedstrijd van het seizoen zonder Jan Vertonghen moeten stellen. Dat stelt Het Laatste Nieuws op maandagavond. En dus is de vraag wanneer hij opnieuw fit raakt. EK-voorbereiding komt niet in het gedrang Paars-wit deed er werkelijk alles aan om hem fit te krijgen voor het duel met Antwerp, dat mogelijk nog van belang kan zijn in de titelstrijd. Ondertussen lijken ze die hoop te moeten gaan opgeven, want de lies lijkt onvoldoende hersteld. Nog volgens de krant zou Jan Vertonghen wel hersteld moeten zijn om de voorbereiding op het EK aan te vatten. Op die manier is er voor Domenico Tedesco beter nieuws dan voor Brian Riemer. Al weet je in het voetbal nooit ...