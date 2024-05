Vertrouwen is zeer groot bij Club Brugge voor halve finale tegen Fiorentina: "Dan kunnen we iedereen aan" en "Alles is mogelijk"

Club Brugge zal het donderdagavond opnemen tegen Fiorentina in de halve finales van de Conference League. Een historische wedstrijd voor het Belgisch voetbal.

Club Brugge kon afgelopen week veel vertrouwen tanken door twee keer te winnen van KRC Genk. Donderdag volgt er dus nog die enorm belangrijke halve finale tegen Fiorentina.

Hoe leeft Hans Vanaken naar die wedstrijd toe? "Met veel vertrouwen", begint de middenvelder. "Het is een leuke uitdaging die halve finale van de Conference League. Het is meer dan 30 jaar geleden dat een Belgische club dat gehaald heeft, dat is al iets mooi op zich."

Blauw-zwart zit enorm goed in de flow momenteel. "Op dit moment is alles mogelijk met het momentum waarin we zitten. We moeten gewoon met veel vertrouwen naar daar gaan."

"We weten ook dat er daar niets gespeeld is want de week erna volgt de thuiswedstrijd op Jan Breydel. Laten we hopen dat we met een goed resultaat kunnen terugkomen", besluit Vanaken.

Nordin Jackers is ook gerust. Hij vindt het geen probleem dat de wedstrijden elkaar snel opvolgen, want Club heeft zonder geblesseerden een zeer brede kern.

"Donderdag is alweer een compleet andere wedstrijd. We moeten gewoon zorgen dat we fris zijn, maar als we naar onze bank kijken, zien we dat er genoeg spelers zijn om te roteren. Iedereen is klaar, we hebben een brede kern", vertelde de doelman.

Ook bij Kyriani Sabbe is het vertrouwen groot. "Het is een historische match. We spelen nu twee keer om in de finale te geraken. Maar Fiorentina is heel sterk, dus we moeten 100% zijn, niet zoals tegen KRC Genk in de eerste helft. Als wij gewoon ons spel spelen, denk ik dat we iedereen kunnen pakken."