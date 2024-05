Filip Joos komt met duidelijk statement over transfer van Romelu Lukaku naar Paris Saint-Germain

Het seizoen zit erop voor Romelu Lukaku bij AS Roma. Nu is het afwachten waar onze landgenoot aan de slag zal gaan.

Romelu Lukaku scoorde vorig weekend voor AS Roma. Hij pakte ook een gele kaart, waardoor zijn seizoen er in de Serie A op zit.

Door de gele kaart is Lukaku geschorst voor de slotwedstrijd van zijn team, op bezoek bij Empoli. En dus kan Big Rom zich volledig focussen op wat hij volgend seizoen zal doen.

Onze landgenoot ligt nog tot midden 2026 onder contract bij zijn moederclub Chelsea, maar zelfs na het vertrek van Mauricio Pochettino als trainer lijkt het weinig aannemelijk dat Lukaku vvolgend seizoen voor Chelsea zal spelen.

In de voetbalpodcast 90 Minutes werd er duchtig gespeculeerd over de toekomst van Lukaku. Tuur Dierckx zag alvast één straffe mogelijkheid voor de Rode Duivel.

Champions League

“Ik zie maar één Europese ploeg waar Lukaku zou passen, dat is Paris Saint-Germain”, klinkt het. “Zij missen een spits en het is volgens mij de enige ploeg die hem nog kan betalen. Al weten we niet of PSG hem nog als eerste of tweede keuze ziet.”

Filip Joos gelooft niet dat Lukaku bij Paris Saint-Germain aan de slag zal gaan. “Dat denk ik niet”, komt Filip Joos tussen. “PSG wil de Champions League winnen, en die naam en faam heeft Lukaku niet. Ze gaan niet alle eieren in één mand leggen voor hem.”