Duidelijke boodschap voor scheidsrechter Erik Lambrechts: "Hayen had gelijk"

Club Brugge pakte de drie punten op RSC Anderlecht. Het zag evenwel trainer Nicky Hayen met een rode kaart naar de tribune verdwijnen.

Erik Lambrechts eiste in het duel tussen RSC Anderlecht en Club Brugge een belangrijke rol op. Als de naam van de scheidsrechter na de match valt, dan is dat meestal geen goed teken.

En zondagavond viel de naam van Lambrechts overal. Bij de spelers, de staff, de supporters en de analisten konden niet anders dan over zijn beslissingen bezig zijn.

Vooral het feit dat hij Nicky Hayen op enkele tellen tijd twee gele kaarten gaf was na de wedstrijd een groot gespreksonderwerp. Zeker als je hoort van Michiel Jonckheere, de assistent van Club Brugge, dat Hayen niks beledigends zei.

Je zou zelfs de vraag kunnen stellen of Lambrechts het tweede keer geel zou gegeven hebben als Anderlecht 1-0 op voorsprong stond. Alsof dat tweede gele karton een zoethoudertje was voor het thuispubliek.

Tactiek op voorhand vastgelegd

“Scheidsrechter Erik Lambrechts gaf te weinig gele kaarten op het veld maar te veel langs het veld”, zegt analist René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“Hayen had gelijk dat hij verwees naar de fout op Skov Olsen die niet werd gefloten. Mag een trainer dan niet eens meer in discussie gaan? Draai jezelf als ref dan om en voel dat toch wat beter aan. Dat is stress van de ref.”

Simon Mignolet liet na de wedstrijd weten dat het niet veel verschil maakte dat Hayen uitgesloten werd. De tactiek was voor de match vastgelegd en werd perfect uitgevoerd door blauwzwart.