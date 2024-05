Spelen voor een puntje tegen Cercle Brugge? Dit denkt Hans Vanaken ervan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dat Club Brugge de titel niet meer kan mislopen, daar zijn ze bij blauwzwart toch voorzichtig mee. Een gelijkspel in eigen huis tegen Cercle Brugge is voldoende voor de landstitel.

Al wordt het hoe dan ook een zenuwachtige bedoening, want Cercle Brugge zou graag nog de vierde plaats pakken. Genk speelt bij Union SG, ook voor de Vereniging kan een puntje voldoende zijn om rechtstreeks een Europees ticket te pakken.

Iedereen herinnert zich nog hoe de competitie vorig seizoen op de slotspeeldag tot een absolute apotheose kwam. Club Brugge wil de titel dan ook maar al te graag zelf afdwingen, met liefst een klinkende overwinning in het eigen Jan Breydelstadion.

Club Brugge zou perfect de tactiek van vorig weekend, op RSC Anderlecht, opnieuw kunnen toepassen. Op voorsprong komen en dan de situatie rustig controleren tot het laatste fluitsignaal.

Flow van de play-offs

“Gokken op een puntje mogen we niet doen”, zegt Hans Vanaken aan Het Belang van Limburg. “Maar als we op voorsprong komen, dan zullen we de zaak misschien wel bekijken.”

De kapitein van Club Brugge wil de hoofdprijs koste wat kost binnenhalen. Zeker na een reeks zoals er in de Champions’ Play-offs neergezet werd, mag je dit niet meer laten schieten. “Ach, niet teveel nadenken. De flow van onze play-offs doortrekken: dat is volgens mij nog steeds het beste.”