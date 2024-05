Paul Nardi wil bij KAA Gent blijven: "Maar ook aanbiedingen uit België"

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

Paul Nardi is al eventjes weer fit bij KAA Gent. Toch is het bang afwachten waar hij volgend seizoen zal voetballen.

Een zware blessure hield doelman Paul Nardi lange tijd aan de kant bij KAA Gent. Hij heeft dit seizoen een aflopend contract bij de Buffalo’s.

“Op 30 juni eindigt mijn contract en momenteel heb ik geen nieuws van KAA Gent”, vertelt de kersverse vader aan Het Nieuwsblad. “Ik hoop dat er snel een antwoord komt. We zijn tenslotte al eind mei.”

Op 26 april speelde hij met Jong KAA Gent mee en dat liep goed. Ondertussen traint hij al vier weken mee met de A-kern en voelt hij dat hij stilaan weer zijn oude niveau terugvindt.

“Mijn makelaar heeft wel wat contact met Michel Louwagie maar tot op heden heeft de club me nog geen definitief besluit meegedeeld. Ik zit in de wachtkamer. ‘Paul, merci, tot ziens’ dat hebben ze mij nog niet gezegd.”

Aanbiedingen uit binnen- en buitenland

Maar een nieuw voorstel kwam er niet. Volgens Nardi zou het heel erg logisch zijn dat er afscheid genomen wordt, maar hij wil het uit de mond van het clubbestuur horen vooraleer te kiezen voor een andere club.

Al hoopt hij wel dat er toch nog een plaatsje is en denkt hij dat het misschien nog kan afhangen van factoren als of de club Europees voetbal haalt of van wie de opvolger van Hein Vanhaezebrouck zal worden.

Van buitenuit krijgt hij wel de nodige aanbiedingen. “Er zijn redelijk wat contacten in Frankrijk, hier in België ook. Dat doet me plezier. Ik hoop toch tegen 30 juni onder dak te zijn, zodat ik de voorbereiding kan meemaken.”