Kasper Dolberg geniet eindelijk met volle teugen, maar ziet verandering bij ploegmaats: "Ik ben blij dat het eruit komt in matchen"

Kasper Dolberg is ineens een doelpuntenmachine geworden. Drie tegen Tubize, twee tegen KV Kortrijk en nu nog eens drie tegen Cercle Brugge. De Deen zit duidelijk in een goeie periode, maar de manier van spelen onder David Hubert heeft hem ook verlost.

Eerder dit seizoen hadden we te veel het gevoel dat Dolberg gebruikt werd als wroeter. Te veel werker, te weinig afwerker. "Of mijn privéleven een rol speelt in het feit dat ik nu zoveel scoor? Mja, ik voel me al goed sinds ik hier aankwam", aldus de Deense spits. "Het is niet dat ik nu gelukkiger ben dan voorheen, maar ja, ik ben gelukkig en geniet van mijn leven."

Dolberg merkt op dat hij het vertrouwen voelt tijdens de wedstrijden, zeker door de ondersteuning die hij krijgt. Edozie en Amuzu leverden perfecte voorzetten af voor zijn goals. “De kwaliteit van de voorzetten is inderdaad verbeterd, daar werken we ook elke dag aan. Als spits ben ik zeker blij dat het er nu in de wedstrijden uitkomt", legt hij uit.

Met acht doelpunten in elf dagen maakt hij indruk. “Of ik dat eerder heb gedaan? Is dat niet iets wat jullie zouden moeten weten? Geen idee, ik denk het niet", grapt Dolberg. De topschutterstitel houdt hem overigens niet bezig: “Ben ik topschutter? Nee, dat wist ik niet. Natuurlijk zou dat betekenen dat ik iets goed doe, maar ik heb geen specifiek streefdoel. En moest ik dat hebben, zou ik het niet zeggen, anders schrijven jullie daarover en niets anders meer.”

Dolberg zit intussen ook aan een perfect rapport qua strafschoppen. “De keeper zat er dichtbij. Ik pakte het deze keer iets anders aan dan normaal, liep snel naar de bal om hem te verrassen. Misschien moet ik de volgende keer gewoon mijn gekende manier aanhouden", vertelt hij. Hij waardeert ook het team dat hem ondersteunt tijdens die momenten. “Dreyer en Stroeykens beschermen de penaltystip zodat ik me volledig op de penalty kan focussen en niet met randzaken bezig ben.”

Dolberg flirtte ook met geel in het begin van de match. Het is opmerkelijk hoe hij telkens fysiek de strijd wil aangaan de laatste tijd. “Ik probeer een signaal te geven naar het team. Ik ben de spits, dus ik moet energie tonen. Ik doe het ook voor mezelf, zodat ik in de wedstrijd kan komen, ook al raak ik dan misschien niet veel ballen. Het hangt natuurlijk af van de wedstrijd: als Cercle fysiek speelt, moeten wij daarin meegaan. Maar het is niets persoonlijks tegen de verdedigers. Misschien had ik geel moeten krijgen", besluit hij met een knipoog.