Anderlecht pakt Cercle koud met forfaitcijfers: Dolberg krikt hallucinante cijfers van de laatste 11 dagen op met nog een hattrick

Anderlecht heeft zijn eerste zes op zes in de competitie onder David Hubert te pakken. Cercle Brugge begon nochtans als beste, maar werd kinderlijk makkelijk gepakt in de verdediging. Na de 0-1 kwam Anderlecht eigenlijk nooit in de problemen, al was het allemaal ook niet schitterend.

"We are physically dominant", stond er te lezen op de reclameborden rond het veld van Jan Breydel. Klopt helemaal! We zijn van plan deze week Gladiator II te gaan kijken in de cinema en we kregen al een voorsmaakje: gladiatoren tegen niet getrainde gewone mensen. Anderlecht werd de eerste helft gewoon weggeduwd door de sterkere Bruggelingen. Ze wonnen geen duel op het middenveld. En toch stond het na 19 minuten 0-1.

Twee passes en... goal

Cercle had de betere kansen gehad tot dan en Dolberg was zelfs nog niet in de buurt van doelman Delanghe geweest. Maar ineens ging het licht uit bij de verdediging van Cercle. Stroeykens gaf een heel goeie dieptepass op Edozie en de Brit kon vrij voorzetten naar de nog vrijere Dolberg, die maar hoefde binnen te lopen. Verdedigen als miniemen...

Cercle won bijna elk duel, was inderdaad de betere ploeg, maar was onmondig voor doel. Toch wel vreemd dat je Kévin Denkey net op de dag van de match laat vertrekken om te onderhandelen over een transfer. Felipe Augusto, da's toch niet van hetzelfde niveau.

Tot overmaat van ramp voor de Vereniging viel halfweg ook nog hun beste verdediger uit met Christiaan Ravych. Anderlecht dat bleef wel sukkelen in de opbouw. Yari Verschaeren, niet gebouwd voor dit soort matchen, verloor elk duel dat hij aanging. Dan heb je wel een probleem als verbindingstuk tussen verdediging en aanval.

Edozie geblesseerd, 7 in 11 dagen voor Dolberg

Maar goed, geen vuiltje aan de lucht voor paars-wit, want zonder Denkey was het huilen met de pet op bij Cercle. Augusto miste een 100 procent kans alleen voor Coosemans. Niet dat de doelman pakte, maar hij schoot meters over. Onze buurman op de perstribune had kaarten voor Regi in het Sportpaleis en begon toen al te kijken wat de beste route was. Spannend ging het niet meer worden. Cercle ging op deze manier nooit scoren.

Op het uur werd het zelfs 0-2. Even wat onduidelijkheid, maar op de bank van Anderlecht hadden ze het heel goed gezien: Kakou had op een schot van Dreyer de bal tegen de arm gekregen. Invallersscheidsrechter Klass Clerckx moest naar de beelden gaan kijken en zag het ook al snel: penalty. Dolberg zoals gewoonlijk ijskoud. Vanop 11 meter mist de Deen niet. 7 goals in 11 dagen.

Minder goed nieuws voor David Hubert: hij heeft er weer een geblesseerde bij. Samuel Edozie moest van het veld gedragen worden. Maar de nieuwe trainer pakte wel zijn eerste zes op zes in de competitie. Leoni zorgde met een trap in één tijd op weggekopte bal voor de 0-3. Die touch heeft hij wel.

Amuzu met twee assists

En Dolberg scoorde nog zijn derde nadat Amuzu een heel mooie voorzet tussen doelman en verdediging afleverde. Nog een binnenlopertje, maar hij stond er wel weer. Cercle eindigde de match nog met tien nadat Diakité gefrustreerd naar Stroeykens trapte nadat die hem vasthield.

Amuzu, die zijn blessureperiode gebruikte om goeie voorzetten te leren geven blijkbaar, bood Vazquez ook nog een goaltje aan. Dat maakte de forfaitcijfers compleet. Veel te zwaar voor Cercle, maar de manier waarop ze verdedigden... Tja, dat brengt dit met zich mee.