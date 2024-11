Anderlecht in een héél moeilijke spreidstand: Mario Stroeykens deze winter al verkopen of kiezen voor sportieve meerwaarde?

Mario Stroeykens is momenteel één van de beste spelers die er in België rondloopt. De 20-jarige draaischijf van Anderlecht speelt 'des matches complets' volgens zijn coach: perfecte wedstrijden. Het probleem is: Anderlecht moet deze winter verkopen om andere euvels op te lossen.

Olivier Renard moet deze winter zelf geld genereren om transfers te kunnen doen. En momenteel is Stroeykens de speler die het meeste geld zou opbrengen gezien zijn leeftijd, zijn potentieel en de statistieken die hij kan voorleggen. Zowel Vincent Kompany als Brian Riemer zagen het eerder al in: Stroeykens is een topper in wording.

Speler van 20 miljoen

Hij is zelfs onmisbaar geworden voor David Hubert. Geen haar op zijn hoofd dat er nog aan denkt om hem in de rotatie te steken met bijvoorbeeld Yari Verschaeren. Als het voor de knikkers is, staat Stroeykens op het veld. "We praten veel met hem", zei Hubert zondag nog.

Maar het wordt straks een grote spreidstand voor Anderlecht: verkopen of niet? Hij heeft nog een contract tot 2026 en in de huidige situatie zou hij wel eens de jackpot kunnen opbrengen. Zijn marktwaarde op Transfermarkt staat nu op 10 miljoen euro, maar de laatste update is van 4 juni geleden.

Hij zal nu wel rond de 15 miljoen staan en onder de 20 miljoen zal paars-wit hem niet willen verkopen. Dat maakt hem de duurste speler van de huidige kern. En het is al geweten dat Anderlecht moet verkopen om een extra verdediger, middenvelder en aanvaller te halen.

Enorme sportieve aderlating

Buitenlandse ploegen hebben hem intussen ook wel al opgemerkt. Maar zijn vertrek zou een enorme sportieve aderlating betekenen. Zelfs als Renard een vervanger vindt, zal die nog ingewerkt moeten worden. David Hubert heeft heel zijn systeem afgesteld op zijn draaischijf.

Het zou niet nodig zijn als er andere jongens waren die geld konden opleveren, maar de interesse in spelers als Dreyer of Verschaeren is klein of zelfs onbestaande. Sardella willen ze dan weer niet verkopen, net als Dolberg. Probeer maar eens een scorende 9 te vinden in de winter...

Het is een discussie die ook op Neerpede gaande is: wat doen we ermee? Een verkoop van Stroeykens in januari zou de fans ook niet meteen gelukkig maken. Hij is één van de lichtpunten waar ze zich de voorbije maanden aan optrokken. In een ideale wereld doet hij het seizoen uit.

Maar dan zal Renard toch zijn trukendoos moeten bovenhalen. Krijgt hij één van de minder bepalende spelers weg voor een topprijs? Dan zal hij meteen ook aan heel wat krediet winnen.