Renard is pas aan de slag bij RSC Anderlecht: "Daar moet ik om lachen, maar het werkt zo"

Olivier Renard is de nieuwe sportieve directeur van RSC Anderlecht. Nochtans is zijn aanduiding bijzonder omstreden.

Voor de fans van RSC Anderlecht is de komst van Olivier Renard, door zijn verleden bij Standard, geen logische keuze. En dan is er nog zijn mogelijke betrokkenheid bij het dossier Propere Handen.

Tegen dat laatste heeft voorzitter Wouter Vandenhaute zich goed ingedekt door een speciale in het contract van de opvolger van Jesper Fredberg. Het is nu uitkijken of Renard snel voor een kentering kan zorgen.

“Mijn grote sterkte is dat ik een groot netwerk heb. Voetbal draait rond informatie en als je de juiste mensen kent kan het snel gaan”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Dan zijn er deals mogelijk waarvan je vooraf had gedacht dat het nooit zou lukken.”

Anderlecht kan dergelijke deals heel goed gebruiken tijdens de wintermercato. En plots kent iedereen weer Olivier Renard, ook de mensen die hij al lang niet meer hoorde. “De laatste week heb ik telefoontjes gekregen van makelaars die ik al járen niet meer had gehoord. Daar moet ik om lachen, maar zo werkt het nu eenmaal.”

Renard legt uit waar hij op moet mikken. “Een speler die vier miljoen waard is, kan iedereen vinden. Het is de kunst om een speler die vier miljoen waard is te halen wanneer hij 200.000 kost. Maar ik ben Harry Potter niet. Ik kan vandaag geen speler kopen voor één miljoen en hem morgen voor 10, 15 of 20 miljoen verpatsen.”