Marwan Al-Sahafi tovert en sleept met Beerschot punt uit de brand tegen landskampioen Club Brugge

Het leek een gemakkelijke wedstrijd te worden voor Club Brugge, maar niets was minder maar. Na minder dan een kwartier spelen leken hun schaapjes al op het droge. Dit was echter buiten Marwan Al-Sahafi gerekend. De smaakmaker van Beerschot toverde er nog een gelijkspel uit op magistrale wijze.

Club Brugge begint aan supersonische snelheid

De supporters van Beerschot en Club Brugge hadden samen plezier tegen een gemeenschappelijke vijand, maar deze gezangen werden het zwijgen opgelegd door Romeo Vermant. Romeo Vermant zorgt ervoor dat harmonieus moment stokt

De aanvaller van Club Brugge duikte op voor doel en liet deze kans niet liggen. Hij schoot onhoudbaar voorbij Shinton die de eerste maal geklopt was. Na amper 14 minuten spelen stonden de dubbele cijfers namelijk al op het bord. Nu was het Joaquin Seys die de kans niet niet liggen. Tot tweemaal toe was Bjorn Meijer de man van de assist.

Beerschot knokt, maar heeft niet wat Club Brugge heeft

Beerschot was echter niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. Zowel Thibaud Verlinden als Marwan Al-Sahafi dwongen Simon Mignolet tot een goede redding. De doelman van Club Brugge was echter niet zomaar van plan om zijn netten te laten trillen.

Dit was dan ook het verschil tussen beide ploegen de eerste helft. Club Brugge had meer kwaliteit aan de bal en was enorm efficiënt.

Marwan Al-Sahafi, de nieuwe smaakmaker van Beerschot, zet de bordjes terug in evenwicht

Als we dachten dat de 0-2 na 14 minuten van Club Brugge snel was, dan hadden we Beerschot nog niet gezien. Ze kwamen gretig uit de kleedkamer en konden zo Club Brugge direct onder druk zetten. De landskampioen zag even sterretjes en dan was er Marwan Al-Sahafi die het licht even helemaal uitdeed.

De pijlsnelle aanvaller van Beerschot had zich tegen Anderlecht al getoond en deed dit ook nu tegen Club Brugge. Met twee doelpunten op amper drie minuten zette hij de bordjes terug in evenwicht. Tot tweemaal toe gebruikte hij zijn snelheid om zowel de Brugse verdediging als Simon Mignolet te verschalken. Het Kiel kirde van plezier met de 2-2 op het bord.

Het Club Brugge van de eerste helft was verdwenen

Hoe vloeiend en efficiënt Club Brugge was de eerste helft, dit was helemaal weg na de twee snelle doelpunten. De landskampioen stond er even bij en keer ernaar. De vloeiende combinaties van de eerste helft waren weg en ze moesten opnieuw zoeken naar hun plan van aanpak.

Dit probeerde ze met een aantal wissels te doen. Zo kwamen Michal Skoras en Jorne Spileers op het veld. Het vuur bij de spelers van Beerschot was echter zo ontstoken dat de Bruggelingen geen grip meer kregen op de wedstrijd.

Heel Beerschot zag een strafschop

Marwan Al-Sahafi deed wederom een slangenbeweging. Hij omspeelde Meijer en in het strafschopgebied was er contact tussen beide. Al-Sahafi ging neer en iedereen schreeuwde om een strafschop. Al leek het erop dat de scheidsrechter het bij het rechte eind had.

Nagelbijten voor Beerschot

Het was nadien nog bibberen voor Beerschot want Club Brugge bleef komen, maar tot gestroomlijnde aanvallen kwamen ze niet meer. Zo verliest de landskampioen belangrijke punten op het veld van de rode lantaarn.

Beerschot, en vooral Al-Sahafi, toonde dat ze nog niet dood zijn. Ze tonen dat ze het de topploegen heel moeilijk kunnen maken in eigen huis.