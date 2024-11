Marwan Al-Sahafi, de nieuwe smaakmaker bij Beerschot, heeft een belofte gemaakt die bij de fans als muziek in de oren gaat klinken

Er is een taalbarrière met Marwan Al-Sahafi, maar de Saudi spreekt wel de taal van het voetbal. Met wederom twee doelpunten is hij zich in de harten aan het spelen van de fans van Beerschot. Deze mogen nog iets verwachten van hem.

De absolute uitblinker

Marwan Al-Sahafi was de absolute uitblinker bij Beerschot. Wederom kan de pijlsnelle aanvaller tweemaal tot scoren. Eerst tegen Anderlecht en nu herhaalt hij dit kunststukje tegen landskampioen Club Brugge. Marwan Al-Sahafi tovert en sleept met Beerschot punt uit de brand tegen landskampioen Club Brugge

Na de wedstrijd stond Al-Sahafi dan ook te blinken in de catacomben van het Olympisch Stadion. Zijn Nederlands is voorlopig nog onbestaande en zijn Engels daar is nog wat werk aan, maar hij kreeg hulp van zijn teamgenoot Omar Fayed die met plezier vertaalde. Al sprak de glimlach op het gezicht van Al-Sahafi boekdelen.

Grote belofte naar de fans van Beerschot

"I'm very happy!", glimlachte Al-Sahafi na zijn twee doelpunten tegen Club Brugge. Nadien sprong Omar Fayed even bij om van het Engels naar het Arabisch te vertalen en omgekeerd. Al-Sahafi begon alvast met een mooie belofte te maken.

"Het is echt fantastisch om opnieuw twee keer te scoren, maar in de volgende match dan wil en ga ik een hattrick maken", glimlachte Al-Sahafi vol zelfvertrouwen. "Tijdens de rust hebben we gepraat en dan hebben we onszelf getoond."

De Brugse defensie werd gepakt op snelheid

Al-Sahafi al in de vorige wedstrijden al laten zien dat hij razendsnel in. Dit mocht Brandon Mechele aan de lijve ondervinden. Het is blijkbaar een instructie van Dirk Kuyt om dit te doen vertelde Al-Sahafi: "Hij heeft gezegd dat ik meer de één-op-één moet opzoeken met mijn tegenstanders. Want ik ben sneller dan hen."

In de slotfase van de wedstrijd deed hij nog hetzelfde met Bjorn Meijer. Beide spelers raakten elkaar en Al-Sahafi viel in het strafschopgebied. Vanuit de tribunes werd geschreeuwd voor een strafschop. "Ik weet niet dat het strafschop was", geeft een glimlachende Al-Sahafi aan.