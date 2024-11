Club Brugge heeft deze kwaliteit vergeten in zijn recrutering: "Doorgaan! Kapotmaken!"

Club Brugge trapt keer op keer in dezelfde val: overmoed. Tegen Beerschot kwamen de mannen van Nicky Hayen snel 0-2 voor en gingen daarna achterover leunen alsof hen niets meer kon overkomen. Het zou niet waar geweest zijn moest prime Ruud Vormer er nog gespeeld hebben.

"Doorgaan! Kapotmaken!", het is een welgekende uitspraak van Ruud Vormer nadat Club in een wedstrijd tegen Anderlecht bij de rust 2-0 voorstond. De Nederlander zou het nooit geduld hebben dat blauw-zwart op zijn lauweren ging rusten. De tegenstander moest weten dat er niets te rapen viel.

Odoi nam die rol op zich

Zo'n type heeft Club momenteel niet meer in zijn rangen rondlopen. En da's toch een kwaliteit die bij de recrutering van nieuwe spelers over het hoofd werd gezien. Elke topploeg heeft een klootzakje, een bullebak nodig. Iemand die de rest bij de lurven durft grijpen als het hem niet aanstaat wat hij ziet.

Vorig seizoen had Club nog Denis Odoi die dat enigzins in zich had. Hij durfde wel eens op tafel kloppen als het niet liep. Maar de andere leiders van de West-Vlamingen...? Brandon Mechele en Hans Vanaken zijn gewoon niet zo en dat kan je ook niet aanleren als het niet in je karakter zit. Dat is ook geen verwijt.

Simon Mignolet staat dan weer te ver van het spel om daar een actieve rol in te spelen. De coach dan maar? Nicky Hayen maakte zich bijzonder boos tijdens de rust, maar eens hij weer aan de zijlijn staat, is zijn impact beperkt.

Het zit niet in het karakter van Vanaken

Het is ook zeker niet de eerste keer. Thuis tegen KV Mechelen en op Genk, Westerlo en Dender liep Club ook ogen toe in dezelfde valkuil. Als je even kijkt naar de marktwaardes van blauw-zwart en Beerschot: 149,6 miljoen tegen 19,38 miljoen. Dat verschil moet zich vertalen op het veld.

Hayen klaagde dat zijn ploeg vaker goed begint en de leiding neemt, maar dan verslapt en de tegenstander laat terugkomen. Hij overweegt bij toekomstige wedstrijden direct ingrijpende wissels te doen om de motivatie te prikkelen. Maar moet Club straks niet investeren in een man die zijn bek durft opentrekken en spelers op hun taken durft wijzen?

Dat is moeilijk, want eigenlijk heeft Club al elke positie dubbel bezet en zo'n ervaren man met een duidelijke mening die door iedereen aanvaard wordt... Dan kom je bijna al uit bij een (ex-)Rode Duivel. Antwerp heeft daarvoor Toby Alderweireld, Anderlecht Jan Vertonghen. Dat die laatste er niet bij is, laat zich al maanden opmerken. Had Thomas Meunier geen goeie keuze geweest?