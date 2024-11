Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge: "En dan kijk ik vooral naar Mignolet, Mechele en Vanaken"

Club Brugge gaat met een lastig gevoel de interlandperiode in. Blauw-zwart speelde 2-2 gelijk tegen Beerschot afgelopen weekend.

Club Brugge startte geweldig aan de wedstrijd tegen Beerschot en kwam al vrij snel 0-2 op voorsprong. Met die stand gingen beide ploegen ook rusten. Maar nadien liep alles in het honderd.

Beerschot maakte plots 2-2 gelijk en daar bleef het ook bij. Dit kort nadat de West-Vlaamse club in de Champions League won van Aston Villa. En niet omdat Club vermoeid was, wel omdat er een mentaal probleem is volgens Hein Vanhaezebrouck.

"Dit is ook geen nieuw probleem voor Club, dit is al jaren bezig, en daarom kijk ik vooral naar die anciens als Mignolet, Mechele en Vanaken", begon Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

"Tegen Villa zetten ze zich nog eens. Tegen Rogers en Watkins spelen ze op de toppen van hun tenen. Die instelling moeten ze élke match hebben, maar ja, ze denken weer: in de play-offs maken we dat wel goed", gaat hij verder.

"Terwijl er bij hun twee laatste titels héél veel meeval is gemoeid. Ik vind het vooral jammer voor Nicky Hayen, die zich bij een 2-0-voorsprong speciaal kwaad had gemaakt tijdens de rust, opdat ze wakker zouden blijven. Dat dat weinig effect had is zorgwekkend", besluit de ex-coach van onder meer KAA Gent en Anderlecht.