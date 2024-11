KAA Gent tikt bedroevend Standard helemaal van de mat in emotionele wedstrijd

KAA Gent heeft in eigen huis nog eens als vanouds uitgehaald tegen Standard de Liège. De Rouches hadden weinig in de pap te brokkelen en de Buffalo's maakten er een feestavondje van voor de supporters. Al was er ook een schrikmoment en de nodige emotie.

Bij KAA Gent kreeg Max Dean de voorkeur op Gudjohnsen in de spits, terwijl Fadiga de voorkeur kreeg op Surdez en Brown in de plaats kwam van Araujo. Alledrie de nieuwkomers zouden een stevige impact hebben op de wedstrijd.

Er ook niet bij: Davy Roef. Hij was met zijn vrouw naar het ziekenhuis, want een derde kindje zit eraan te komen voor de familie Roef. Ivan Leko wisselde veel minder en had vertrouwen in het team dat het deed tegen STVV. De enige wissel van de coach was die van Calut in de plaats van Lawrence.

© photonews

KAA Gent begon voortvarend en kwam al na vijf minuten op voorsprong na een corner. Watanabe was de afwerker van dienst, Epolo had even daarvoor al moeten uitpakken met een knappe redding waaruit de corner ontstond.

Even paniek in de tent

Nog voor de koffie was het Max Dean die met een heerlijke pegel voor de 2-0 ruststand had gezorgd. Even daarvoor was er wel paniek uitgebroken in de Planet Group Arena, toen Noah Fadiga tegen de grond ging en even het bewustzijn verloor. Uiteindelijk zou hij zelf het veld kunnen verlaten en leek alles mee te vallen.

Na de pauze drukte Gent het gaspedaal nog eventjes door. Eerst was er Archie Brown die op een afvallende bal na een nieuwe hoekschop voor de 3-0 zorgde, Max Dean zorgde er met zijn tweede van de avond voor dat Gent op het uur al de schaapjes op het droge had.

Kelk moet tot de bodem leeg voor Standard

Niet dat Standard geen kansen had gehad. Schmidt moest een paar keer goed redden op onder meer pogingen van Price en Zeqiri. Het laatste halfuur werd een maat voor niets, de Mexican Wave ging door de Planet Group Arena.

Doelman Epolo ging in het slot nog eens gruwelijk in de fout op een trap van De Meyer, waardoor de kelk tot de bodem leeg moest. KAA Gent doet een goede zaak in het klassement en springt over KV Mechelen naar plek vijf, Standard kan nog heel wat plekken zakken.