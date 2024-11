KAA Gent komt met update over toestand van Noah Fadiga die neerzeeg tijdens Gent-Standard

Noah Fadiga zorgde er zondag voor dat de Planet Group Arena even heel stil werd. De speler van Gent zeeg plots neer, maar kon niet veel later gewoon weer opstaan.

Akelig moment zondag tijdens KAA Gent-Standard: terwijl een speler van de bezoekers verzorgd werd op het veld ging Gent-coach Wouter Vrancken zijn troepen bijsturen. Plots zeeg Noah Fadiga neer terwijl ze in een kringetje stonden.

Meteen ontstond er een beetje paniek bij de spelers rondom. Archie Brown begon meteen te bidden terwijl een Standard-speler een brancard uit de handen van een hulpverlener trok omdat die geen haast maakten.

Uiteindelijk stond Fadiga redelijk snel weer op. Hij speelde uiteraard niet meer verder, gezien het verleden van hem en zijn vader met hartproblemen. Gent kwam al snel met een geruststellende update.

Op maandag deed de club dat opnieuw. "Noah Fadiga stelt het goed nadat hij zondag tijdens de wedstrijd tegen Standard even onwel was geworden. De komende dagen worden extra onderzoeken gedaan in het ziekenhuis om alles in kaart te brengen", klinkt het bij de Buffalo's.

"Fadiga had het bewustzijn verloren tijdens de eerste helft van KAA Gent - Standard. Kort daarvoor was hij gebotst met een speler van Standard en tijdens de daaropvolgende spelonderbreking werd hij onwel. Noah was snel weer bij bewustzijn en verliet op eigen kracht het veld. De club zal eerstdaags opnieuw communiceren wanneer er meer nieuws is."