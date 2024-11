Schokkende gebeurtenis in Planet Group Arena: Vrancken, Delorge en Dean komen met emotionele getuigenissen

Het was toch wel even schrikken in de Planet Group Arena op zondagavond. Noah Fadiga ging plots tegen het canvas en was even buiten bewustzijn. Het waren akelige beelden, waar ook spelers en coach van onder de indruk waren.

"We hebben tijdens de rust even met Noah Fadiga kunnen spreken. Hij is belangrijk voor ons, op en naast het veld. Dus was het even paniek, ook bij mij", aldus Max Dean over zijn aanvalsbroeder. "Ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan herstellen."

Grote paniek bij iedereen

Ook Mathias Delorge was aangedaan door het ineenzakken van Fadiga: "Als je zoiets ziet gebeuren, dan ben je toch altijd een beetje aangedaan Ik was er even niet goed van. We wisten niet echt wat er aan het gebeuren was."

"Ik heb geprobeerd om er niet te veel naar te kijken. Gelukkig was hij tijdens de rust al stabiel. We hebben toen ook aangegeven dat we voor hem de wedstrijd wilden winnen."

Ook coach Vrancken aangedaan

Over naar coach Wouter Vrancken op de persconferentie. "Fadiga tikte mij iets aan om iets te zeggen, maar hij kon niets meer zeggen en dat was een akelig moment. Wat we nu weten is dat hij goed en stabiel is, mensen met een medisch diploma zullen wel verdere uitspraken doen."

"Deze overwinning is voor een groot deel ook voor hem. We zaten goed in de wedstrijd en hij ook. Het doet wel iets met een mens als je zoiets ziet gebeuren en het is moeilijk om van jezelf af te zetten, dus ik ben vooral blij dat hij ok is."