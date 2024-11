Een beeld dat je niet wil zien: Noah Fadiga zorgt (even) voor grote paniek in de Planet Group Arena

KAA Gent begon voortvarend aan zijn wedstrijd tegen Standard. Toch was er ook even heel wat ongerustheid in de Planet Group Arena toen Noah Fadiga plots uit het niets aan de bank tegen de grond ging. Hij kon uiteindelijk wel op eigen houtje het veld verlaten richting de catacomben.

KAA Gent stond na een dik halfuur spelen 1-0 voor tegen Standard de Liège en had de wedstrijd ook goed onder controle. Tijdens een blessurebehandeling van een speler van Standard (Calut) ontstond er even grote paniek.

Noah Fadiga ging namelijk plots tegen de grond aan de bank van Wouter Vrancken. Die zag meteen de ernst van de zaak in en vroeg aan de mensen van de hulpdiensten om haast te maken met de eerste zorgen.

Even grote paniek

Ivan Leko kwam meteen kijken en was ook onder de indruk, een speler van Standard trok een brancard uit de handen van de mensen van het Vlaams Kruis om haast te maken, Archie Brown begon te bidden, ... Vreemde beelden die ook in het publiek even voor een angstaanjagende stilte zorgden.

🫂 | Noah Fadiga zakte zonet plots in elkaar op het veld in #GNTSTA. 😳



Al vrij snel kwam Fadiga terug bij bewustzijn en kon hij eigenhandig het veld verlaten richting de catacombes, waar hij verder zal worden onderzocht. De jonge speler van Gent heeft net als zijn vader Khalilou Fadiga al hartritmestoornissen gehad.

Daardoor kwam hij ook in Gent terecht, nadat hij in Frankrijk bij Brest medisch werd afgekeurd. Wat er precies aan de hand was, zullen we vanuit Gent voor u opvolgen. In de Planet Group Arena wordt eerder gedacht aan een gevolg van een botsing met Calut even daarvoor.