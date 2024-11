Geen doellijntechnologie in Jupiler Pro League: Belgische arbitrage heeft iets te zeggen over doelpunt in Gent - Standard

De Gentenaren moesten even wachten voordat ze hun eerste doelpunt tegen Standard konden vieren. Had de bal de lijn wel echt overschreden? Doellijntechnologie is er namelijk nog altijd niet in de Jupiler Pro League.

Na vijf minuten dacht Matthieu Epolo even dat zijn dubbele redding op een corner Standard in de wedstrijd tegen Gent had kunnen houden. Een dubbele redding die bepaalde zaken had kunnen veranderen, aangezien de score nog steeds 0-0 was.

Geen doellijntechnologie

Maar de scheidsrechter besliste al snel om het doelpunt aan Tsuyoshi Watanabe toe te kennen, met de beoordeling dat de bal volledig over de lijn was gegaan. Jonathan Lardot heeft zijn mening gegeven over de fase in Under Review.

De baas van de Afdeling Professionele Arbitrage benadrukt dat de competitie niet beschikt over doellijntechnologie: "De beslissing wordt genomen door de assistent. Als hij oordeelt dat de bal over de lijn is gegaan, moet de scheidsrechter zijn beslissing volgen."

Een menselijke beslissing

De technologische middelen waren in dit geval te beperkt om definitief uitsluitsel te geven: "De VAR komt alleen tussenbeide als er een duidelijk beeld is. Als de VAR geen bewijs heeft om te bevestigen of de bal al dan niet de doellijn heeft overschreden, moet de scheidsrechter de beslissing van de assistent volgen."

De beslissing had dus ook andersom kunnen worden genomen: "Dit blijft een menselijke beslissing. Als de assistent had gezegd dat voor hem de bal niet volledig over de doellijn was gegaan, had de VAR geen overtuigend bewijs gehad. Dan hadden we ook de beslissing van de assistent moeten volgen."