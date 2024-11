Marc Degryse nog altijd niet bekomen: "In paniek, net als veel mensen"

Eén van de momenten van afgelopen weekend was ongetwijfeld het moment dat Noah Fadiga neerging. Marc Degryse is er nog altijd niet van komen.

Het is een beeld dat op het netvlies van Marc Degryse staat, toen Noah Fadiga van KAA Gent neerging in het duel van het voorbije weken tegen Standard.

Ik was — net als veel mensen waarschijnlijk — even in paniek toen ik hem op televisie zag wegdraaien in de armen van Wouter Vrancken. Omdat we natuurlijk allemaal zijn voorgeschiedenis en die van zijn papa Khali kennen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Gelukkig stond Fadiga snel weer recht, maar toch dacht iedereen direct aan een hartprobleem op dat moment. Toen de club ook liet weten dat het niks met zijn hart te maken had, haalde het hele voetbalwereldje opgelucht adem.

“Ik heb zelf gevoetbald, en dan wil je niet dat ‘een collega’ — als ik het zo mag uitdrukken — ineens zijn carrière in rook ziet opgaan. Er is niets zo mooi als elke zondag op het veld te kunnen staan.”

Degryse denkt ook aan zijn naasten. “Ik sta ook stil bij de familie van Fadiga. Hoe je het draait of keert, moeten die mensen toch elke keer weer stiekem met schrik zitten? Het zou daarom goed nieuws zijn, mocht inderdaad blijken dat dit incident louter het gevolg was van een botsing.”