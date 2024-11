Spektakel in Brussel: Union SG geeft onherkenbaar Genk serieus pak slaag en walst over de leider

Union SG heeft zondagavond met 3-0 gewonnen van een onherkenbaar KRC Genk. De Brusselaars speelden een pak beter en waren efficiënter. Genk verloor voor de derde keer dit seizoen, en speelde misschien wel zijn slechtste partij van het seizoen.

Union SG nam het zondagavond op tegen KRC Genk in het Dudenpark. Lapoussin stond weer in de basis bij de thuisploeg. Genk-coach Thorsten Fink verraste niet en voerde geen enkele wissel door.

De thuisploeg begon meteen stevig aan de partij en kon Genk enorm verrassen. Bangoura ging ferm de mist in na vijf minuten. Hij begon plots voor het eigen strafschopgebied te dribbelen, helemaal niet nodig. Hij verloor de bal al snel.

© photonews

Lapoussin pikte op en knalde het leer voorbij doelman Van Crombrugge, die ook opvallend laat naar de bal dook. Na het doelpunt verbeterden de zaken niet bij Genk. De troepen van Fink leken van slag en speelden constant balverlies.

Tegen het einde van de tweede helft leek er verbetering in het spel te komen voor Genk, maar toen verdubbelde Promise David de voorsprong plots op aangeven van Lapoussin. Union gaf Genk een lesje in efficiëntie, iets wat voor de wedstrijd niet gedacht werd.

Meteen na de pauze kon Sadiki er al 3-0 van maken, al was hier een reukje aan. Heynen werd in het strafschopgebied gehaakt, terwijl hij de bal had kunnen wegwerken anders, waardoor hij een doelpunt had kunnen voorkomen. De VAR greep echter niet in, vreemde keuze, maar niet dat het heel veel had uitgemaakt.

Het scoringsprobleem leek er zondag nooit te zijn geweest bij Union. Dat terwijl Racing Genk er eigenlijk nooit aan te pas kwam. Nadat Smets voor een zoveelste keer in de wind werd gezet maakte Promise David er 4-0 van. Zo werd het wel een heel pijnlijke avond voor de Limburgers.

Genk blijft wel alleen leider met 31 punten, maar Club Brugge kan met een overwinning tegen Beerschot al tot op vier punten van de leidersplaats naderen. Union staat nu 7e en kan de top zes ruiken met 19 punten.