Topclubs zijn gewaarschuwd, Vandenbempt is duidelijk: "Ik heb de indruk dat ze nu wel gelanceerd kunnen zijn"

Union SG won overtuigend met 4-0 van leider KRC Genk. Zijn de Brusselaars nu vertrokken, na alle problemen eerder dit seizoen?

Union kwam al snel op voorsprong, uitgerekend door Loïc Lapoussin, die werd opgevist uit de B-kern. Sébastien Pocognoli zal zich in de handen gewreven hebben, want de trein was vertrokken.

Uiteindelijk wonnen de Brusselaars nog met 4-0. Peter Vandenbempt zag ook dat het goed was."Alles wat Union de voorbije jaren aan de top van het Belgische voetbal heeft gebracht, was weer terug te vinden in hun spel. Vanaf minuut 1 intensiteit, agressiviteit in de pressing en de duels", begon hij bij Sporza.

"Genk werd als het ware versmacht", gaat Vandenbempt verder. De Limburgers kwamen overal te traag en brachten te weinig. "Tempo, diepgang, een paar kansen en - natuurlijk het grote verschil met de rest van het seizoen - doelpunten. Heel efficiënt afgewerkt, want ze hadden ook geen 100 kansen."

"Je kan niet om de terugkeer van Loic Lapoussin heen", deelt hij nog een pluim uit. "Enkele maanden in de B-kern moeten vertoeven en vorige week op KV Mechelen was hij al één helft lang de beste, vond ik. Gisteren was hij goed voor een doelpunt en een assist, met de grinta van een geprikkelde voetballer."

Volgens hem kan Union nu vertrokken zijn voor de rest van het seizoen. De andere Belgische topclubs zijn gewaarschuwd. "Garanties zijn er niet, maar ik heb toch de indruk dat het misschien wel de wedstrijd is geweest die Union kan lanceren."