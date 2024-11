Union SG-coach Sébastien Pocognoli heeft zijn sleutel tot succes gevonden: "Misschien ontbrak zijn klasse de voorbije periode"

Union SG heeft zondagavond kunnen uitpakken. De Brusselaars wonnen met maar liefst 4-0 van leider KRC Genk.

Union SG heeft een zeer deugddoende zege geboekt tegen leider Genk. De Brusselaars hadden het dit seizoen al zo moeilijk met scoren, maar daar ontbrak het nu duidelijk niet aan.

Eén keer Sadiki, één keer Loïc Lapoussin en twee keer Promise David. Het zal hen vertrouwen geven, vooral Lapoussin die het seizoen in de B-kern moest starten.

"Misschien ontbrak de klasse van Lapoussin de voorbije periode", erkent coach Sébastien Pocognoli nu toch bij Sporza. "We hebben zijn creativiteit gemist. Maar om hier te geraken, is er hard gewerkt, ook zonder hem."

"Het is beetje bij beetje gegroeid en hij bracht wat magie", gaat de Union-coach verder. "Loïc is op het juiste moment teruggekeerd. En dat resulteerde in een feestavond. Onze zege is zeer verdiend. De voorbije weken viel het dubbeltje meestal onze kant niet op, maar nu viel alles goed."

Union klimt zo meteen ook naar plaats 7 in het klassement en kan de top zes al ruiken. De Unionisten tellen 19 punten, twee minder dan KV Mechelen.