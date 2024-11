🎥 Ging de arbitrage hier zwaar in de fout tijdens Union-Genk? Coach Thorsten Fink is zeer duidelijk

KRC Genk kreeg zondagavond een stevige pak slaag van Union. De Limburgers werden op alle vlakken van het spel gedomineerd.

KRC Genk ging zondagavond met zware 4-0 cijfers onderuit op het veld van Union SG. De Limburgers maakten op geen enkel moment van de wedstrijd aanspraak op iets meer dan de nederlaag.

Ze kwamen al snel op achterstand en slaagden er nooit in om terug te komen in de wedstrijd. Coach Thorsten Fink nam zijn verantwoordelijkheid na afloop, in de persconferentie na de wedstrijd.

"We speelden tegen een team dat veel beter was en alle duels won. We hebben niet slim gespeeld", begon de Duitse trainer. "Ik wil geen individuele spelers aanwijzen. Het hele team was slecht. Het was dan ook een logische nederlaag", vervolgde Fink.

Hoewel Fink de nederlaag terecht vond, had hij wel kritiek op het derde doelpunt van Union, dat volgens hem had moeten worden afgekeurd vanwege een overtreding op Bryan Heynen.

"Het is duidelijk: er was een overtreding op Heynen bij het derde doelpunt," beschouwt hij. Ook Bryan Heynen zelf vertelde na afloop dat het een fout was...