Is het grote probleem nu eindelijk opgelost bij Union?

Union Saint-Gilloise heeft zondagavond Genk verslagen met 4-0, met twee doelpunten van Promise David. Daarmee verdubbelt hij zijn totaal van het seizoen.

Langzaamaan beginnen de aanvallende problemen van Union te verdwijnen. Het bewijs hiervan is de prachtige 4-0 overwinning op de leider, Genk. Naast een in vorm zijnde Loic Lapoussin, kon Union ook rekenen op Promise David. De Nigeriaanse aanvaller kwam sterk naar voren in deze wedstrijd.

In eerste instantie erg onhandig en onnauwkeurig in de eerste helft, dook hij op in de 45e minuut om zijn hoofd te gebruiken en het tweede doelpunt voor zijn team te maken. Vervolgens scoorde hij een prachtig tweede doelpunt op eigen kracht, waarbij hij de verdediging van Genk helemaal in de wind zette.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd toonde de coach van Union, Sébastien Pocognoli, zich zeer tevreden, ook al was het niet altijd eenvoudig.

"We waren geduldig met hem, en het begint langzaam vruchten af te werpen. Zelfs vandaag had hij momenten die niet zo goed waren. Maar we hebben geduld getoond, en nu... scoort hij!"

David staat nu op vier competitiedoelpunten. Eindelijk begint hij zich te bevrijden na een moeilijke start van het seizoen. "Hij heeft bij elke oefenwedstrijd die we hebben gespeeld gescoord", ging Pocognoli verder. "Hij miste nog iets in intensiteit, in de consistentie die hij in een wedstrijd kon hebben. Het is niet verrassend dat hij scoort, maar hij moet nog zijn ritme vinden."