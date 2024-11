KRC Genk gaat de boot in en sterkhouders laten het afweten: analist schuift opvallende oorzaak naar voren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk ging zeer pijnlijk de boot in op bezoek bij Union SG. De Limburgers verloren met 4-0 van de Brusselaars.

Al heel snel kwam leider Genk op achterstand in het Dudenpark. Ze leken allemaal een beetje van hun melk bij de bezoekers en het ging van kwaad naar erger. Na 90 minuten stond er 4-0 op het scorebord.

En het was een zeer verdiende overwinning van Union. Dat terwijl er bij Genk eigenlijk niets goed liep: een collectieve offday noemde kapitein Bryan Heynen het na de wedstrijd.

"Bij Genk waren het de sterkhouders van de voorbije weken die het nu een beetje lieten afweten", merkt analist Jacky Mathijssen op hij Het Belang van Limburg. "Het balverlies van Bangoura bij de 1-0 kan je nog afdoen als een jeugdzonde, maar van het trio Smets, Steuckers en El Ouahdi zijn we dit seizoen toch beter gewend dan wat ze tegen Union lieten zien."

"Toevallig of niet zijn dat drie jongens waar wel wat om te doen is dezer dagen", gaat hij verder. "Van Smets verwacht iedereen dat hij zich nu ook gaat mogen bewijzen bij de Rode Duivels. Steuckers staat met de Belgische U21 voor een levensbelangrijk tweeluik tegen Tsjechië in de barrages voor het EK. En El Ouahdi werd vorige week plots naar voor geschoven als kandidaat Rode Duivel."

"Dat zijn toch zaken die onvermijdelijk in het hoofd kruipen van jonge spelers. Dat is geen verwijt, maar misschien zaten ze met hun gedachten toch al ergens anders", besluit hij. Zou dit allemaal invloed hebben gehad?