📷 Mike Penders schrikt welke vrouwelijke reporter met Hollands accent hem interviewt

De Van Bommels blijven hun heil zoeken in ons land. Ook dochter Renee gaat nu aan de slag in het Belgische voetbal.

De beloften van KRC Genk en Club Brugge speelden afgelopen weekend tegen elkaar. De wedstrijd was het debuut van Renee van Bommel, de dochter van ex-Antwerptrainer Mark van Bommel.

Renee, helemaal rechts op de familiefoto hieronder, volgt momenteel een opleidingstraject bij DAZN. Na de wedstrijd tussen de twee beloftenploegen van de eersteklassers nam ze wat interviews af.

Zij is de vriendin van Michael Verrips, de doelman van Dender. Het was toch even kijken voor Mike Penders die door Renee geïnterviewd werd. De Genkse doelman kreeg plots een Hollands accent te horen.

Penders ontbrak trouwens bij het A-elftal van KRC Genk op bezoek bij Union SG. De doelman had zijn enkel verzwikt in het duel met Jong Genk tegen Club NXT. De blessure valt mee en zou geen problemen mogen geven om na de interlandbreak te spelen.