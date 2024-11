Hein Vanhaezebrouck zegt wat er misliep bij KRC Genk: "Dat had ik nooit gedacht, maar je zag het zelfs bij Heynen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk beleefde een zondag om snel te vergeten op het veld van Union SG. In het Dudenpark gingen Thorsten Fink en zijn troepen met 4-0 de boot in.

Het zat echt niet goed bij Genk. De Limburgers begonnen al bijzonder slap aan de wedstrijd en dat verbeterde ook niet echt. Dat terwijl Union plots zeer efficiënt was.

Opvallend is ook dat niemand echt op niveau was. Zo speelde Matte Smets een slechte partij, terwijl hij de voorbije weken zo veel lof kreeg.

"En niet alleen hij", merkt Hein Vanhaezebrouck op bij Het Nieuwsblad. "Ik vrees dat ze bij Genk te veel zijn meegegaan in al die positiviteit rond de ploeg. Ze liepen op wolken en dat zag je aan het gebrek aan intensiteit dat de spelers aan de dag legden om ballen te veroveren."

"Ik had nooit gedacht dat Genk zou zweven, maar je zag het zelfs bij Heynen", gaat Vanhaezebrouck verder. "Da’s normaal een nuchtere kerel, maar hij ging niet vol in de duels en straalde geen grinta uit. Loom: dat is het juiste woord om de prestatie van Genk te omschrijven."

Er is dus werk aan de winkel tijdens deze interlandbreak. Racing Genk speelt zijn volgende wedstrijd in eigen huis tegen Charleroi.